رسميا.. إيقاف بوغبا لمدة 4 سنوات

أيدت السلطات الإيطالية إيقاف الفرنسي بول بوغبا، لاعب فريق يوفنتوس، لمدة 4 سنوات بسبب إيجابية عينة المنشطات.

وكشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الخميس، عن إيقاف بوغبا لمدة 4 سنوات بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات.

وتعرض اللاعب الفرنسي لهذه العقوبة بناء على طلب مكتب المدعي العام في ديسمبر الماضي، بسبب فشله في اختبار المنشطات.

وسقط بوغبا في اختبار المنشطات في أغسطس 2023، وتحديدا بعد مباراة ضد أودينيزي بالجولة الأولى من الدوري الإيطالي، ووقعت عليه أقصى عقوبة.

يذكر أن بول بوغبا عاد إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2022، قادما من فريق مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر.

المصدر: وكالات