مبابي يتقدم لريال مدريد بطلب خاص بشأن صديقه المغربي

تقدم النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان والصفقة المنتظرة لريال مدريد، بطلب خاص إلي فلورنتينو بيريز رئيس الملكي قبل قدوم فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما نشره برنامج "التشيرنغيتو"الإسباني، إن مبابي طالب رئيس ريال مدريد بضم المغربي أشرف حكيمي صاحب الـ 25 عاما، إلي صفوف المرينغي الصيف المقبل، رغم إمتداد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية حتي يونيو 2026.

🚨 "MBAPPÉ ha pedido un ESFUERZO al REAL MADRID para fichar a ACHRAF".



EXCLUSIVA de @pacogcaridad en #ChiringuitoMbappé. pic.twitter.com/Si9ziRAeZU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 29, 2024

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ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

ولعب حكيمي مع ريال مدريد خلال الفترة من 2017 حتي 2020، بعد تصعيده من الكاستيا وتم إعارته إلي بوروسيا دورتموند ثم بيعه إلي إنتر ميلان ومنه إلي باريس سان جيرمان.

وشارك المغربي أشرف حكيمي 17 مباراة مع ريال مدريد وأحرز هدفين وصنع هدفا وتوج مع الملكي بـ 4 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2018.

فيما ينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، حيث ذكرت تقارير أنه وقع بالفعل عقود انتقاله إلى ريال مدريد حتى صيف 2029.

ويضع اللمسات الأخيرة على إتمام التعاقد بينهما اعتبارا من أول يوليو المقبل، بعد الاتفاق على حصول جناح باريس سان جيرمان على نسبة 80% من حقوق الصورة تعويضا له عن تخفيض راتبه مع الملكي.

وكشفت تقارير صحفية، عن توقيع مبابي عقدا مدته 5 مواسم وسيرتدي القميص رقم 10 وسيحصل على راتب سنوي قيمته 15 مليون يورو بخلاف 150 مليون يورو مكافأة توقيع موزعة على مدة العقد.

المصدر: "وسائل إعلام"