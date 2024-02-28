التركي غولر يدخل في أزمة مع ريال مدريد ومدربه أنشيلوتي

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن التركي أردا غولر، لاعب فريق ريال مدريد، دخل في أزمة مع إدارة الفريق الملكي والجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن أردا غولر منزعج من قلة المشاركات ولا يفهم وضعه في ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن غولر ظهر بصورة "وقحة" ضد إشبيلية، بعد أن أجرى الإحماء طوال الشوط الثاني، لكن أنشيلوتي تركه دون أن يلعب، ولما عاد إلى مقاعد البدلاء ألقى بقميصه، وكان منزعجا بشدة.

لكن المدرب أنشيلوتي لم يهتم بذلك، وفقا لما قاله في المؤتمر الصحفي عقب المباراة.

وأوضحت أن "وضع غولر كان سيتغير في مباراة إشبيلية، عندما أمره أنشيلوتي بالاستعداد للمشاركة، واستمع بالفعل لتلك التعليمات، لكن تغير الأمر بعد الهدف الرائع الذي أحرزه لوكا مودريتش، فقرر المدرب تغيير الخطة بالكامل وعدم الدفع بغولر".

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لاحقا ارتدى اللاعب التركي الشاب (19 عاما) سترته مرة أخرى، وأثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، بدا غاضبا ويفكر في نفسه، بدلا من الاستمتاع بالفوز المثير للفريق.

وكشفت أن كلمات أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي عكست التوتر مع غولر، عندما قال: "ليس من الضروري أن أقدم تفسيرات له... إذا لم يفهم ذلك، فلن يحدث شيء".

وذكرت أن الجهاز الفني يلاحظ منذ فترة الضغوطات التي يمارسها ممثلو اللاعب والمقربون منه.

وكشفت "آس"، أن إدارة ريال مدريد لم تعجب أيضا بالجملة التي قالها غولر أثناء تقديمه في الصيف بأنه يستبعد الخروج على سبيل الإعارة.

المصدر: وسائل إعلام