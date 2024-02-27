"تم توقيع العقود".. ميدو يفجر مفاجأة مدوية بشأن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

فجر أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق، مفاجأة من العيار الثقيل حول انتقال مواطنه محمد صلاح، جناح ليفربول، نحو أحد أندية دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

ويرتبط محمد صلاح (31 عاما) بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2025، وسط تقارير بريطانية تشير إلى أن "الريدز" يتطلع للإبقاء على خدمات نجمه المصري لمدة موسمين إضافيين.

ولكن ميدو، كتب عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، قائلا: "محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.. تم توقيع العقود".

محمد صلاح في #الدوري_السعودي الموسم القادم تم توقيع العقود — Mido (@midoahm) February 27, 2024

وسبق أن ارتبط اسم محمد صلاح بالانتقال إلى صفوف اتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث قدم "العميد" عدة عروض مغرية آخرها 217 مليون جنيه إسترليني، ولكن ليفربول رفض ذلك.

كما اقترن اسم نادي الهلال بالتعاقد مع "الفرعون" المصري في أكثر من مناسبة، خصوصا بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك محمد صلاح في 28 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات خلال الموسم الجاري، سجل خلالها 19 هدفا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

المصدر: منصات التواصل