الاتحاد القطري يكافئ ماركيز لوبيز بعد تتويجه بكأس آسيا مع "العنابي"

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، يوم الجمعة، تمديد عقد الإسباني ماركيز لوبيز على رأس الإدارة الفنية للمنتخب القطري حتى العام 2026.

وأصدر الاتحاد القطري بيانا، أشار فيه إلى أن المدرب الإسباني سيواصل مهامه مع "العنابي" في الاستحقاقات المقبلة وأهمها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات معًا يا لوبيز🤝🇶🇦.



كل التوفيق لك مع #العنابي💪 pic.twitter.com/6IMfS9xLw6 — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 23, 2024

وجرى توقيع العقد بمقر الاتحاد بحضور منصور محمد الأنصاري الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم.

🎥 جانب من توقيع العقد مع المدرب ماركيز لوبيز ✍️🇶🇦.#العنابيpic.twitter.com/POXPSShTsH — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) February 23, 2024

ويأتي التوقيع عقب النجاح الكبير الذي حققه لوبيز مع المنتخب القطري بعد أن قاده إلى التتويج ببطولة كأس آسيا التي استضافتها الدوحة مؤخرا محافظا على الكأس التي توج بها "العنابي" في نسخة عام 2019 في الإمارات.

وكان الاتحاد القطري لكرة القدم قد استعان في ديسمبر الماضي بشكل مؤقت بخدمات لوبيز عندما كان يشرف على تدريب الوكرة، لتولي مهمة تدريب المنتخب خلال النهائيات القارية، قبل أن يتعاقد معه رسميا، مقدما شكره لإدارة نادي الوكرة التي وافقت على بقاء المدرب مع المنتخب.

المصدر: وكالات