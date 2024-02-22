فيرستابن يتصدر التجارب الرسمية على حلبة البحرين الدولية

تصدر الهولندي ماكس فيرستابن فعاليات التجارب الرسمية لبطولة العالم للفورمولا1، محققا أسرع زمن في التجارب قدره دقيقة واحدة و31.344 ثانية على الإطارات المتوسطة "ميديوم".

وأكمل الهولندي 143 لفة على حلبة البحرين الدولية كأكثر السائقين إنتاجية لليوم، متقدما على سائق ماكلارين لاندو نوريس الذي حل ثانيا بفارق 1.140 ثانية.

Great to be back in an F1 car again, good fun out there today 😄🇧🇭 pic.twitter.com/scrmZPyX5T — Max Verstappen (@Max33Verstappen) February 21, 2024

وحل سائق فيراري كارلوس ساينز ثالثا، أمام سائق "آر.بي" دانيال ريكاردو وسائق ألبين بيير جاسلي.



وفتح مضمار حلبة البحرين الدولية، الأربعاء، أبوابه لانطلاق أولى فعاليات التجارب الرسمية لبطولة العالم للفورمولا1.



ومن المقرر أن تقام التجارب الرسمية على مدار 3 أيام، 20 إلى 23 فبراير الجاري على فترتين الأولى من 10 صباحا حتى 2 مساء، بينما الفترة المسائية من 3 مساء حتى 7 مساء بتوقيت البحرين.



يأتي ذلك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد من البطولة العالمية 2024 من خلال الجولة الافتتاحية للبطولة العالمية من خلال سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا واحد الذي سينطلق في الفترة من 29 فبراير حتى 2 مارس المقبل.



ويتزامن السباق مع الذكرى 20 لاستضافة البحرين لسباقات الفورمولا واحد، تحت مسمى "20 عاما من صنع التاريخ".

المصدر: "وكالات"