تصريح توني كروس يصب الزيت على نار هدف ملغى ضد ريال مدريد

صب نجم وسط ريال مدريد المزيد من الزيت على النار فيما يخص الجدل المثار منذ أمس حول هدف لايبزيغ الملغي في مرمى ريال مدريد ضمن مواجهة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بألمانيا.

ونجح سيسكو لاعب لايبزيغ في تسجيل هدف التقدم بعد مرور دقيقتين فقط على لوح النتيجة في ملعب ريد بول أرينا، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، بعد العودة لتقنية الفيديو، في قرار أثار الكثير من الجدل.

وتم إلغاء هدف لايبزيغ في شباك ريال مدريد كون اللاعب هنريكس كان في موقف تسلل وتدخل على لونين، حارس ريال مدريد.

Offside Goal from RB Leipzig



RB Leipzig vs Real Madrid #UCL#RBLRMApic.twitter.com/XjKpv0h041 — AnyFoot (@AnyFoot_) February 13, 2024

Leipzig goal was disallowed because of a foul on lunin as he was pushed by the opponent player ..!!#RBLRMA | #ChampionsLeaguepic.twitter.com/NlQA1IT1Lk — Haroon Mustafa (@CRICFOOTHAROON) February 13, 2024

وفاز ريال مدريد خارج الديار على لايبزيغ بهدف نظيف، بهدف نظيف سجله إبراهيم دياز في ذهاب دور الـ16 بدوري الأبطال، ليضع الفريق الملكي قدما في ربع النهائي.

وسادت حالة غضب شديدة من الإعلام والجمهور الألماني لاعتقادهم بصحة الهدف الملغي لبنجامين سيسكو في الدقيقة الثانية من المباراة، والذي حسب رأيهم كان سيغير كثيرا من سيناريو الأحداث.

وأكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال صحة قرار الحكم إلغاء الهدف لوجود لاعب من الفريق الألماني خلف حارس المرمى تداخل في اللعبة، لكن نجم الفريق، توني كروس، خالف مدربه ورأى أن الهدف كان صحيحا وكان يجب احتسابه.

وقال كروس عبر قناة "برايم فيديو" الألمانية إن هدف لايبزيغ الملغى من وجهة نظره كان قرارا خاطئا.

وأوضح كروس في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "لقد ألغى الحكم الهدف لأنه قال بأن هنريكس تداخل مع حارس ريال مدريد، ولكن لونين لم يكن ليصل إلى الكرة، ما يجعل الهدف صحيحا لذلك كان يجب احتساب الهدف، لا يمكن تفسير الأمر بطريقة أخرى".

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين في إسبانيا في السادس من مارس المقبل.

المصدر: "وسائل إعلام"