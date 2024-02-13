الدوري السعودي يسعى وراء الأفضل في أمم إفريقيا

كشفت تقارير صحفية، أن الدولي النيجيري ويليام تروست إيكونغ، مرشح للانتقال إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد نهاية الموسم.

وحصل المدافع النيجيري البالغ من العمر 30 عاما، على جائزة الأفضل في بطولة أمم إفريقيا 2023، بعدما قاد منتخب بلاده للنهائي قبل الخسارة أمام كوت ديفوار 1-2.

وأصبح إيكونغ أول مدافع يسجل 3 أهداف في البطولة منذ أن بدأت إحصائياته التفصيلية.

وسجل إيكونغ الهدف في فوز نيجيريا في دور المجموعات على ساحل العاج، وكذلك في المباراة النهائية ضد ساحل العاج.

وأكد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي، عبر حسابه الرسمي على "إكس"، أن إيكونغ مطلوب في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

🇳🇬 William Troost-Ekong, voted as AFCON best player after playing every minute of every game and scoring 4 goals.



There’s concrete possibility to move to Saudi Pro League in the summer as interest is real and strong, as revealed last week. pic.twitter.com/zFvOm1kNy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2024

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وينشط اللاعب النيجيري في الدوري اليوناني مع باوك سالونيكا، بعدما انضم من واتفورد في الصيف الماضي، مع خبرات طويلة في الملاعب الأوروبية، إذ لعب لقميص كل من أودينيزي، وساليرنيتانا، وجينت، وبدايته مع توتنهام الشباب.

ولم يكشف رومانو عن هوية النادي الذي يريد التعاقد مع أفضل لاعب في إفريقيا، لكن إيكونغ لن يكون لديه مانع، رغم أن عقده مستمر مع باوك حتى 2026.

يذكر أن منتخب نيجيريا تأهل إلى دور المجموعات في البطولة الإفريقية باحتلالها المركز الثاني في المجموعة الأولى.

ثم تأهلوا إلى دور الـ16 على حساب الكاميرون، ثم هزموا أنغولا في ربع النهائي، قبل أن يفوزوا على جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.

المصدر: twitter/FabrizioRomano