حارس منتخب سوريا إلى الدوري الأوزبكي

أعلن نادي أنديجون الناشط بالدوري الأوزبكي، الاثنين تعاقده رسميا مع مكسيم صراف حارس منتخب سوريا على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من تسيسكا موسكو الروسي.

ويعتبر مكسيم صراف البالغ 18 عاما أحد أبناء أكاديمية تسيسكا موسكو الروسي حيث تدرج ضمن الفئات العمرية للفريق.

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ومثل صراف الفريق الروسي تحت 16 عاما في 23 مباراة، واستطاع خلالها تحقيق 27 تصديا ناجحا.



ولعب صراف مع فريق تحت 17 عاما في 14 مباراة تصدى خلالها لـ 23 كرة.

واستدعي صراف لمنتخب سوريا في كأس آسيا تحت 20 سنة، العام الماضي، وشارك أساسيا في المباريات الثلاث وتلقت شباكه 4 أهداف.

كما تواجد صراف رفقة المنتخب في بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة وكأس آسيا الأخيرة في قطر التي لم يشارك خلالها في أي مباراة.

وتبلغ قيمة صراف التسويقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 50 ألف يورو.

المصدر: "وسائل إعلام"