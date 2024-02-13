 
مباشر

حارس منتخب سوريا إلى الدوري الأوزبكي

الرياضة

حارس منتخب سوريا إلى الدوري الأوزبكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyvo

أعلن نادي أنديجون الناشط بالدوري الأوزبكي، الاثنين تعاقده رسميا مع مكسيم صراف حارس منتخب سوريا على سبيل الإعارة لمدة عام قادما من تسيسكا موسكو الروسي.

 ويعتبر مكسيم صراف البالغ 18 عاما أحد أبناء أكاديمية تسيسكا موسكو الروسي حيث تدرج ضمن الفئات العمرية للفريق.

حارس منتخب سوريا إلى الدوري الأوزبكي
إقرأ المزيد
رسميا.. فريق إسباني يضم مدافع منتخب سوريا
رسميا.. فريق إسباني يضم مدافع منتخب سوريا

 ومثل صراف الفريق الروسي تحت 16 عاما في 23 مباراة، واستطاع خلالها تحقيق 27 تصديا ناجحا.

ولعب صراف مع فريق تحت 17 عاما في 14 مباراة  تصدى خلالها لـ 23 كرة.

واستدعي صراف لمنتخب سوريا في كأس آسيا تحت 20 سنة، العام الماضي، وشارك أساسيا في المباريات الثلاث وتلقت شباكه 4 أهداف.

 كما تواجد صراف رفقة المنتخب في بطولة غرب آسيا وتصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة وكأس آسيا الأخيرة في قطر التي لم يشارك خلالها في أي مباراة.

 وتبلغ قيمة صراف التسويقية حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي نحو 50 ألف يورو.

المصدر: "وسائل إعلام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟