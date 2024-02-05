القبض على قاتل تلميذ نورمحمدوف

اعترف المتهم بقتل مقاتل الفنون القتالية المختلطة محمد رسول موتايف البالغ 20 عاما بالجريمة، وأدلى بإفادات مفصلة في التحقيق.

وفحص المحققون إفادة القاتل البالغ من العمر 18 عاما، والذي كان موقوفا سابقا كمشتبه به، وتحدث بشكل تفصيلي عن ملابسات الحادث، وبين أين أخفى سلاح الجريمة وكيفية إخفائه.

وذكرت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي أن الدافع كان "وجود خلافات شخصية سبق أن نشأت مع الضحية" لم يتم الكشف رسميا عن ماهيتها.

وفي مساء يوم 31 يناير، قُتل موتاييف بالرصاص بالقرب من منزله في محج قلعة.

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وكشف فيديو كاميرا المراقبة أن موتاييف كان عائدا إلى منزله من التدريب، قبل أن يظهر القاتل عند الباب الأمامي لمدخل منزله حيث أطلق النار عليه سبع مرات على الأقل من مسافة قريبة ولاذ بالفرار.

وتوفي المقاتل متأثرا بجراحه أثناء نقله إلى المستشفى بعد أن أصابت إحدى الرصاصات رأس الضحية.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به وهو ناديرخان كاديرخانوف البالغ 18 عاما، وقال أحد معارفه إن موتاييف وأصدقاءه ضربوا الجاني وأهانوه منذ حوالي شهر، وأنه أقدم على الجريمة انتقاما من موتاييف ، وتم اعتقاله في 3 فبراير الجاري.

وتدرب موتاييف في نادي عبد المناب نورمحمدوف، والد بطل الوزن الخفيف السابق في UFC حبيب نورمحمدوف.

وخاض نزاله الأخير في نوفمبر من العام الماضي في موسكو، وكان من المقرر عقد النزال التالي في 23 فبراير في AMC Fight Nights 123.

المصدر: RT