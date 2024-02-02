هاميلتون إلى "فيراري" بعد "مرسيدس"

أعلن فريق "فيراري" المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات "فورمولا 1" أنه سيضم البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس" عام 2025.

وأعلن مرسيدس أن سائقه هاميلتون بطل العالم 7 مرات في سباقات سيارات الفورمولا 1، سيرحل عن الفريق في نهاية هذا الموسم.

ومع الفريق الألماني، سيطر هاميلتون على لقب بطولة العالم في فئة السائقين بسباقات الفورمولا 1، ما بين عامي 2014 و2020، حيث فاز بستة من ألقابه العالمية السبعة مع مرسيدس خلال تلك الفترة، وعادل الرقم القياسي الذي سجله مايكل شوماخر.

ويعد هاميلتون أيضا، السائق صاحب أكبر عدد من الانتصارات في سباقات الجائزة الكبرى للفورمولا 1 (103)، كما كان الأكثر تواجدا في منصات التتويج (197).

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Lewis Hamilton on a random thursday:

pic.twitter.com/6UbmFSk0hr — 𝓑𝓵𝓲𝓼𝓼𝓯𝓾𝓵¹⁶ (@bliss_n16) February 1, 2024

وقال هاميلتون: "لقد كانت مرسيدس جزءا من حياتي منذ أن كان عمري 13 عاما، إنه المكان الذي نشأت فيه".

وتابع: "اتخاذ قرار الرحيل، كان أحد أصعب القرارات التي اضطررت لاتخاذها على الإطلاق، لكن هذا الوقت هو المناسب بالنسبة لي لكي أتخذ هذه الخطوة، وأنا متحمس لخوض تحديات جديدة".

وأعلن فيراري مؤخرا أن سائقه الحالي تشارلز لوكلير، مدد عقده لعدة سنوات لمواصلة التسابق مع الفريق بعد نهاية عام 2024.

ومن المقرر أن يعوض هاميلتون، رحيل الإسباني كارلوس ساينز، الذي قال اليوم إنه سينفصل عن فيراري في نهاية العام الحالي.

وحاول فيراري، التعاقد مع السائق البريطاني أكثر من مرة في السنوات الأخيرة ، لكن عروضه السابقة تم رفضها، لأن هاميلتون شعر أن مرسيدس فتح له طريقا أفضل لتحقيق النجاح.

ومع ذلك، بعد موسمين محبطين مع الفريق الألماني الذي لم يتمكن من تحقيق أي فوز في الفورمولا 1 منذ ديسمبر 2021، يبدو أن هاميلتون قد يكون مقتنعا بالانضمام إلى الفريق الإيطالي.

وسبق لويس هاميلتون أن صرح بأنه كان يحلم في طفولته، أن يقود الفريق الإيطالي الشهير، الذي يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الفورمولا 1 في فئة الصانعين برصيد 16 لقبا.

وفي نهاية الموسم الماضي، بدا هاميلتون متشككا بشأن إيمانه بقدرة مرسيدس على التعافي من موسمين صعبين وتحدي ريد بول، الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في فئة السائقين مع سائقه الهولندي ماكس فيرستابن في المواسم الثلاثة الماضية والعودة لاستعادة لقب فئة الصانعين الذي غاب عن الفريق في العامين الأخيرين.

وكان مقررا أن يبقى هاميلتون مع مرسيدس في عامي 2024 و2025 عقب تمديد تعاقده مع الفريق العام الماضي، لكنه قرر تفعيل بند فسخ التعاقد.

وسيبحث مرسيدس عن بديل للويس هاميلتون، ليزامل البريطاني جورج راسل في الفريق بنهاية الموسم الحالي، بينما سيبحث ساينز عن فريق جديد.

ومن بين أبرز السائقين، سيكون المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو فقط، متاحا للانضمام إلى مرسيدس، نظرا لأن عقده مع أستون مارتن ينتهي هذا العام.

ومن بين السائقين الآخرين الذين تنتهي عقودهم في نهاية موسم 2024، يأتي المكسيكي سيرجيو بيريز سائق ريد بول، والأسترالي دانيال ريكاردو من آر بي، وسائق مرسيدس السابق الفنلندي فالتيري بوتاس، المتواجد حاليا في كيك ساوبر.

ويرتبط ماكس فيرستابين بطل العالم في المواسم الثلاثة الأخيرة في فئة السائقين، بعقد مع ريد بول حتى عام 2028، بينما وقع لاندو نوريس عقدا جديدا مع مكلارين حتى عام 2026.

المصدر: "وكالات"