البرلمان اللاتفي يتبنى قانونا يمنع رياضييه من التنافس أمام الروس

اعتمد البرلمان اللاتفي تعديلات في قانون الرياضة تحظر على المنتخبات الوطنية مواجهة فرق روسيا وبيلاروس، حتى لو كانت مشاركتها تحت علم محايد.

ويحظر القانون أيضا تنظيم بطولات في الرياضات الجماعية للفئات العمرية للشباب والناشئين والكبار في لاتفيا، والتي يمكن للفرق الروسية والبيلاروسية التنافس فيها، سواء تحت أعلام بلدانها أو في وضع محايد.

وتم اعتماد التعديلات بهدف "التأكيد على تضامن لاتفيا مع أوكرانيا"، وتجنب الهزائم الفنية أمام المنتخبات والفرق الروسية والبيلاروسية.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، ذكر أعضاء لجنة مجلس النواب للتعليم والثقافة والعلوم في لاتفيا، والتي طورت التعديلات، أنه بدون هذه التغييرات التشريعية، فإن الفرق اللاتفية، التي تجد نفسها في نفس المجموعة مع الروس أو البيلاروس وترفض اللعب معهم، ستحصل على عقوبة فنية "الهزيمة والغرامة".

وقال رئيس اللجنة الفرعية الرياضية، ديفيس مارتينز دوغافيتيس: "سيتعين على المنظمات الرياضية الدولية احترام التشريعات اللاتفية".

ويعتقد دوغافيتيس أن المنتخبين الروسي والبيلاروسي "لم يعد بإمكانهما التأهل إلى الألعاب الأولمبية".

في الوقت نفسه، لا تتطرق التعديلات المعتمدة مشاركة الرياضيين اللاتفيين في الألعاب الأولمبية من عدمها، فهو أمر يخص اللجنة الأولمبية اللاتفية.

المصدر: "rbc.ru"