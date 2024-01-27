ريال مدريد يقلب الطاولة على لاس بالماس ويعتلي صدارة "الليغا"

قلب نادي ريال مدريد تخلفه بهدف أمام مضيفه لاس بالماس إلى فوز بنتيجة 2-1 يوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتقدم لاس بالماس بهدف من توقيع خافيير مونييز في الدقيقة 53 قبل أن يرد الريال بهدفين بوسطة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني في الدقيقتين 65 و84.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 54 نقطة في صدارة الدوري وبفارق نقطتين عن وصيفه جيرونا، الذي يواجه غدا الأحد مضيفه سيلتا فيغو.

أما لاس بالماس فقد تجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT