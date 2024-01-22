3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر لثمن نهائي كأس إفريقيا

وضع منتخب مصر نفسه في موقف صعب في كأس أمم إفريقيا المقامة في كوت ديفوار بتعادله في أول مباراتين ضمن المجموعة الثانية حيث بات "الفراعنة" يواجهون خطر الخروج المبكر من البطولة.

وتعادل المنتخب المصري الفائز بلقب كأس إفريقيا سبع مرات (رقم قياسي)، في أول جولتين من النسخة الحالية للبطولة القارية بنتيجة واحدة وهي 2-2 أمام موزمبيق وغانا.

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ويواجه "الفراعنة" مساء اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات منتخب الرأس الأخضر، في مباراة مصيرية للمصريين وتحصيل حاصل للرأس الأخضر.

وضمن منتخب الرأس الأخضر التأهل وتصدر المجموعة الثانية بعدما حقق العلامة الكاملة (ست نقاط) وذلك بفوزه في أول مباراتين على حساب غانا (2-1) وموزمبيق (3-0).

ويحتل منتخب مصر مركز الوصافة في المجموعة الثانية بنقطتين ويليه كل من غانا وموزمبيق برصيد نقطة لكل منهما.

وتبدو فرص منتخب مصر قائمة وحتى كبيرة للتأهل لثمن النهائي حيث تنص قواعد البطولة الحالية على تأهل بطل ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست مباشرة إلى الدور ثمن النهائي، إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

وفي ما يلي سيناريوهات تأهل منتخب مصر لثمن النهائي:

- يحتاج المنتخب المصري للفوز على منتخب الرأس الأخضر في الجولة الأخيرة من أجل التأهل كوصيف للمجموعة الثانية بغض النظر عما ستسفر عنه نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع بين غانا وموزمبيق مساء اليوم أيضا.

- تعادل مصر مع الرأس الأخضر ووصول "الفراعنة" للنقطة الثالثة، لكن في هذه الحالة يجب أن يحسم التعادل أيضا نتيجة مباراة غانا وموزمبيق ليصبح رصيد كل منها نقطتين ليحسم فارق المواجهات المباشرة المتأهل بين المنتخبات الثلاثة.

في حال تعادل موزمبيق وغانا بنتيجة 0-0 أو 1-1 سيتأهل منتخب مصر بينما أي نتيجة أخري ستكون لصالح المنافسين.

- السيناريو الثالث، فهو تأهل منتخب مصر ضمن أفضل الثوالث حال عدم فوزه على الرأس الأخضر مع ضمان غانا أو موزمبيق الوصافة، وفي تلك الحالة سينتظر منتخب مصر أن تخدمه نتائج مباريات المنتخبات الأخرى في المجموعات الخمس.

المصدر: RT