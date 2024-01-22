حارس منتخب مصر محمد الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني (فيديو)

حقق محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وفريق الأهلي، أمنية الطفل الفلسطيني علي إسماعيل جبر مشتهى، وتحدث معه عبر مكالمة فيديو.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن محمد الشناوي، الحارس الأول لمنتخب مصر، تواصل مع الموقع لأخذ رقم هاتف الطفل الفلسطيني.



كان ذلك بعد حوار أجراه الطفل الذي تعرض لإصابات بالغة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة مع "القاهرة 24"، والذي كشف فيه عن أمنيته ألا وهي الحصول على قفازات الشناوي.

وفي مكالمة الفيديو، أعرب الطفل عن محبته للشناوي الذي سأل عن حالته، متمنيا التدرب معه ورؤيته، ليقول له الشناوي بأنه سيأخذه ويراه في أقرب فرصة بعد بطولة أمم إفريقيا.

وتمنى الطفل للشناوي العودة والكأس معه.

محمد الشناوي حارس الأهلي يحقق أمنية الطفل الفلسطيني الجميل علي ويتحدث معه عبر الهاتف ❤️👏 pic.twitter.com/9k0WVwyMA7 — 💫Moshira Elmesiry💫 (@Elmesiry____) January 21, 2024

ويتواجد محمد الشناوي الآن مع منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 كوت ديفوار.

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ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب الرأس الأخضر في إطار منافسات الجولة الثالثة من البطولة مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أرضية ستاد فيليكس هوفويت بوانيي.

المصدر: RT + "القاهرة 24"