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قائد منتخب قطر يتنازل عن تأدية قسم افتتاح كأس آسيا لصالح قائد منتخب فلسطين (فيديو)

الرياضة

قائد منتخب قطر يتنازل عن تأدية قسم افتتاح كأس آسيا لصالح قائد منتخب فلسطين (فيديو)
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استضاف ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة حفل افتتاح النسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وحمل حفل الافتتاح عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهي مجموعة من إحدى القصص الفلكلورية القديمة عن التنوع الثقافي في قارة آسيا.

وقام قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، بالتنازل عن تأدية قسم افتتاح البطولة لصالح قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط في لفتة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البطاط: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابة عن زملائي، أقسم بالله العظيم...أنا ألتزم بشريعة المنافسة الشريفة قانونا وعرفا، روحا ومضمونا، وأنا أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم، والله على ما أقول شهيد".

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".

كما تضمن الحفل أيضا عروضا لألعاب نارية وليزر إلى جانب أغنية قدمتها المغنية اللبنانية عبير نعمة.

ويسبق الحفل الذي حضره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

المصدر: وكالات

 

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