قائد منتخب قطر يتنازل عن تأدية قسم افتتاح كأس آسيا لصالح قائد منتخب فلسطين (فيديو)

استضاف ملعب "لوسيل" في العاصمة القطرية الدوحة يوم الجمعة حفل افتتاح النسخة الـ18 من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم.

وحمل حفل الافتتاح عنوان "الفصل المفقود من كليلة ودمنة"، وهي مجموعة من إحدى القصص الفلكلورية القديمة عن التنوع الثقافي في قارة آسيا.

بعد "الإسطرلاب" في افتتاح آسياد "الدوحة 2006" ومشاركة مورغن فريمان في أفتتاح مونديال "قطر 2022" |

القطريون يحييون "كليلة ودمنة" من جديد وبطريقة عصرية.

برافو💐#كأس_اسيا#قطرpic.twitter.com/s1guia7XbY — مرزوق العجمي (@MarzouqAlajmi) January 12, 2024

وقام قائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، بالتنازل عن تأدية قسم افتتاح البطولة لصالح قائد المنتخب الفلسطيني مصعب البطاط في لفتة لاقت استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

قائد منتخب قطر حسن الهيدوس يمنح قائد منتخب فلسطين مصعب البطاط لكي يؤدي قسم بطولة كأس اسيا بالنيابه عن جميع لاعبي البطولة pic.twitter.com/iV0KARHIAh — محمد السعدي ⚽️ 🇶🇦🇵🇸 (@DRMOHDALSA3DI) January 12, 2024

في لفته انسانيه حسن الهيدوس قائد منتخب قطر يمنح "اداء قسم بطولة كأس آسيا" لقائد منتخب فلسطين مصعب البطاط بدلاً منه حيث جرت العادة ان يتم ذلك عن طريق قائد منتخب الدولة المستضيفه pic.twitter.com/RXTVU9I24y — محمد الكعبي (@Qatari) January 12, 2024

وقال البطاط: "بسم الله الرحمن الرحيم، باسمي ونيابة عن زملائي، أقسم بالله العظيم...أنا ألتزم بشريعة المنافسة الشريفة قانونا وعرفا، روحا ومضمونا، وأنا أنقل للجمهور ما يعكس خلقي القويم، والله على ما أقول شهيد".

وشهد الحفل عدة عروض غنائية واستعراضية، وكانت فلسطين حاضرة في حفل الافتتاح عبر أغنية "لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي".

كما تضمن الحفل أيضا عروضا لألعاب نارية وليزر إلى جانب أغنية قدمتها المغنية اللبنانية عبير نعمة.

عاجل .. حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يصل إلى استاد لوسيل ليشمل برعايته الكريمة افتتاح بطولة كأس آسيا قطر 2023#هيا_آسيا | #كأس_آسيا2023#قطر2023 | #AsianCup2023#كاس_آسيا_قنوات_الكاس#شوف_الكاسpic.twitter.com/yIAgH4HfTD — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) January 12, 2024

ويسبق الحفل الذي حضره أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المباراة الافتتاحية بين قطر الدولة المضيفة وحاملة اللقب ومنتخب لبنان ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا منتخبي الصين وطاجيكستان.

المصدر: وكالات