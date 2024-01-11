لماذا لم يرغب كلوب في ضم صلاح لليفربول؟

كشف مدافع نادي ليفربول السابق جيمي كاراغر أن المدير الفني الحالي لـ"الريدز" الألماني يورغن كلوب لم يكن يريد التوقيع مع النجم المصري محمد صلاح وكان يرغب في التعاقد مع لاعب آخر.

وانضم صلاح إلى "الريدز" في العام 2017 قادما من روما مقابل 34 مليون جنيه إسترليني، ومنذ ذلك الحين فرض النجم المصري نفسه كواحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي وأوروبا.

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وزعم كاراغر في تصريحات لبرنامج "ستيك تو فوتبول" ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن صلاح لم يكن اللاعب الذي أراد كلوب التعاقد معه في ذلك الوقت.

وأوضح أن الجناح الألماني جوليان براندت لاعب باير ليفركوزن آنذاك ونجم بوروسيا دورتموند الحالي، كان اللاعب الذي أراده كلوب في ذاك التوقيت.

وأضاف كاراغر: "عندما جاء في البداية، كان محمد صلاح أحد الأشخاص المثيرين للاهتمام، وكان يورغن كلوب منفتحا بشأن هذا الأمر".

وأردف المدافع الدولي الإنجليزي السابق: "لم يكن (كلوب) يريد التوقيع معه (صلاح)، بل أراد جوليان براندت. مع ذلك فقد حاول ليفربول التعاقد مع صلاح قبل أن يذهب إلى تشيلسي، وذهب صلاح بعد ذلك إلى روما، وكان مسؤولو ليفربول مصرين للغاية على ضرورة التعاقد مع هذا اللاعب".

وتابع: "أنظر إلى ما فعله محمد صلاح، لكن كان من الممكن أن تسير الأمور في الاتجاه الآخر بسهولة".

ومن المؤكد أن قرار إدارة ليفربول بالتعاقد مع صلاح قد أتى بثماره، حيث سجل المهاجم 204 أهداف في 332 مباراة، ولعب دورا كبيرا في تتويج "الريدز" بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019 وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020 منذ وصوله.

في المقابل، وقع براندت في نهاية المطاف مع بوروسيا دورتموند في عام 2019، وعلى الرغم من تمتعه بمسيرة مهنية محترمة، إلا أنه لم يقترب من مستوى صلاح.

المصدر: ديلي ميل