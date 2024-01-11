كأس الرابطة.. ليفربول يقلب الطاولة على فولهام (فيديو)

قلب ليفربول الطاولة على ضيفه فولهام وتغلب عليه بصعوبة 2-1 على ملعب "أنفيلد" في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وبكر فولهام بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 19 عبر جناحه البرازيلي ويليان، وانتظر أصحاب الأرض الشوط الثاني لقلب الطاولة بهدفين سجلهما كورتيس جونز (68) والبديل الدولي الهولندي كودي خاكبو (71) إثر تمريرتين حاسمتين من البديل الآخر الدولي الأوروغوياني داروين نونيز.

20' - Goal for Fulham. Willian.



Liverpool [0-1] Fulham



pic.twitter.com/8FmSUf3a8X — CFCDigest (@CFCDigest) January 10, 2024

⚽️ GOAL | Liverpool 2-1 Fulham | Cody Gakpo



pic.twitter.com/sTV0dbP6yA — AnfieldIndex (@AnfieldIndex) January 10, 2024

وخاض ليفربول المباراة في غياب العديد من الركائز الأساسية بسبب الإصابة أبرزها ترنت ألكسندر أرنولد والمجري دومينيك سوبوسلاي والاسكتلندي أندرو روبرتسون، إضافة إلى الدوليين المصري محمد صلاح والياباني واتارا إندو لمشاركتهما مع منتخبي بلديهما في كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار وكأس آسيا في قطر تواليا.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه فولهام في مباراة الإياب بعد أسبوعين وتحديدا في 24 يناير الحالي في لندن.

وكان ميدلزبره من المستوى الثاني (تشامبيونشيب) تغلب على تشيلسي 1-0 الثلاثاء الماضي في افتتاح ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة، وسيلتقيان إيابا على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن في الـ23 من الشهر الحالي.

المصدر: وكالات