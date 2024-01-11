باللغة العربية.. فينيسيوس يوجه رسالة لجمهور ريال مدريد

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد رسالة باللغة العربية إلى جماهير الملكي عقب الفوز على أتلتيكو مدريد الأربعاء 5-3 في الدور نصف النهائي لكأس السوبر الإسباني في السعودية.

وقال فينيسيوس، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا سعيد جدا باللعب في المملكة العربية السعودية مرة أخرى وتلقي حبكم".

وتابع: "شكرا لكم على حبكم الكبير لكرة القدم وسنراكم مرة أخرى يوم الأحد (في النهائي)".

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وسجل لريال مدريد أنطونيو روديغر، فيرلاند ميندي، داني كارفاخال، ستيفان سافيتش (هدف عكسي)، إبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122) بينما أحرز لأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، غريزمان، وروديغر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).

وسيواجه ريال مدريد في النهائي، المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي ستلعب الخميس.

المصدر: instagram/vinijr