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فرنسا تستبعد لاعبة كرة سلة من لجنة بأولمبياد باريس بسبب فلسطين

الرياضة

فرنسا تستبعد لاعبة كرة سلة من لجنة بأولمبياد باريس بسبب فلسطين
AFP
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أعلنت لجنة الأخلاقيات التابعة للجنة الأولمبية الفرنسية، استبعاد لاعبة كرة السلة الفرنسية السابقة إميلي غوميز، من اللجنة الرياضية في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وأسقط اسم غوميز، سفيرة دورة الألعاب الأولمبية 2024، التي ستقام في باريس، من قائمة الأعضاء في الموقع الإلكتروني للجنة الرياضيين لدورة الألعاب الأولمبية، بدعوى انتهاكها للمبادئ الأخلاقية، على خلفية منشور لها ينتقد إسرائيل.

ونشرت غوميز منشورا على حسابها في منصة إنستغرام يظهر خرائط فرنسا في الأعوام 1947 و1967 و2023، حيث استبدل العلم الإسرائيلي تدريجيا بالعلم الفرنسي، وطرحت السؤال: "ماذا ستفعل في هذا الموقف؟".

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وبالرغم من اعتذار اللاعبة صاحبة الـ194 مباراة دولية، وحذفها للمنشور في اليوم التالي، فإنها واجهت انتقادات واسعة، واتهمت بمعاداة السامية.

وسيتحدد لاحقا ما إذا كانت غوميز ستقال من منصبها كسفيرة لأولمبياد باريس 2024، وتوقف عن مهامها الأخرى في الأولمبياد أم لا.

المصدر: arabicpost

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