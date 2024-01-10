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شاهد.. رد رئيس ريال مدريد على مشجع سعودي طالبه بالتعاقد مع مبابي

الرياضة

شاهد.. رد رئيس ريال مدريد على مشجع سعودي طالبه بالتعاقد مع مبابي
Globallookpress
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لرئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز وهو يرد بشكل طريف على مشجع سعودي طالبه بالتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا كيليان مبابي.

ويتواجد بيريز حاليا في العاصمة السعودية الرياض على رأس بعثة فريقه الذي يستعد لخوض مسابقة كأس السوبر الإسباني.

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ويفتتح الريال مشواره في كأس السوبر بمواجهة جاره أتلتيكو مدريد مساء اليوم الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي.

وقبيل المباراة، ظهر بيريز وهو يلتقط صورة تذكارية مع أحد المشجعين، وخلال التقاط الصورة امتدح المشجع رئيس ريال مدريد وطلب منه التعاقد مع مبابي قائلا: "أنت أفضل رئيس، أرجوك نريد كيليان مبابي".

ورد عليه بيريز قائلا: "نعم أتفق معك" ثم ابتسم وانصرف.

وربطت تقارير إعلامية عدة مبابي بالانتقال لريال مدريد مع نهاية عقده مع سان جيرمان في يونيو المقبل، علما بأن المهاجم الدولي الفرنسي لم يحدد بعد موقفه ما إن كان سيمدد عقده مع الفريق الباريسي أم سيغادر في الصيف المقبل.

المصدر:RT

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