بعد أزمته في مانشستر يونايتد.. سانشو يعود إلى دورتموند

توصل نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لاتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد بشأن استعارة جناح الأخير الدولي الإنجليزي جادون سانشو.

ويتدرب سانشو الذي قضى فترة ناجحة في دورتموند قبل انتقاله لمانشستر يونايتد قبل عامين، بمفرده منذ سبتمبر الماضي عندما تم استبعاده من مباراة مانشستر يونايتد أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي بعد مشادة كلامية مع المدير الفني إريك تين هاغ ورفضه الاعتذار.

وأكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو يوم الأربعاء، أن دورتموند بات على وشك إتمام صفقة سانشو.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة "إكس": "جادون سانشو يعود إلى دورتموند على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد".

🚨🟡⚫️ Jadon Sancho to Borussia Dortmund, here we go! Deal in place between Man United and BVB on loan, NO buy option.



Understand Sancho can travel later today for medical.



BVB will cover part of the salary plus loan fee. €4m package.



Boarding completed ✈️ @TurkishAirlinespic.twitter.com/sExTKKBQwY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 10, 2024

وأضاف: "تم التوصل لاتفاق بين الناديين على صفقة إعارة بقيمة 4 ملايين يورو".

وأكد رومانو: "لا يوجد بند خيار شراء عقب نهاية الإعارة".

ونوه الخبير الإيطالي: "دورتموند ينتظر أن يسافر سانشو إلى ألمانيا اليوم (الأربعاء) إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها".

وكان سانشو البالغ عمره 23 عاما والذي كان يعتبر من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنجليزية، انضم لمانشستر يونايتد عام 2021 قادما من دورتموند في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 74 مليون جنيه إسترليني.

المصدر: فابريزيو رومانو