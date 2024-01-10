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ميلان يعير نجل الأسطورة باولو مالديني إلى مونتسا

الرياضة

ميلان يعير نجل الأسطورة باولو مالديني إلى مونتسا
AP
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انتقل لاعب خط الوسط المهاجم دانييلي مالديني، نجل أسطورة كرة القدم الإيطالية المدافع باولو مالديني، الأربعاء إلى مونتسا قادما من ميلان بالإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان مالديني الابن، البالغ من العمر 22 عاما، يدافع عن ألوان إمبولي على سبيل الإعارة أيضا في النصف الأول من الموسم الحالي، وشارك احتياطيا في المباراة التي خسرها فريقه أمام ميلان 0-3 الأحد الماضي ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري.

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ولعب دانييلي في الموسم الماضي مع سبيتسيا بالإعارة أيضا، حيث سجل هدف التعادل في مرمى ناديه الأم ميلان الذي خرج فائزا 2-1 في نوفمبر 2022.

وكان دانييلي قد افتتح باكورة أهدافه في مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي بقميص ميلان أمام سبيتسيا بالذات، حيث سجل هدف السبق في الفوز 2-1 في 25 سبتمبر 2021.

وغاب دانييلي عن التهديف وصناعة الأهداف هذا الموسم.

المصدر: أ ف ب

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