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وكيل أوسيمين يصدر بيانا بعد ربط موكله بالانتقال إلى الدوري السعودي

الرياضة

وكيل أوسيمين يصدر بيانا بعد ربط موكله بالانتقال إلى الدوري السعودي
Globallookpress
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أصدر روبرتو كاليندا وكيل أعمال المهاجم الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين المحترف في صفوف نادي نابولي الإيطالي بيانا، ردّ فيه على الأنباء التي ربطت موكله بالانتقال للدوري السعودي.

وكان ماموكا جوجيلي، وكيل أعمال الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم نادي نابولي، قد صرح بأن أوسيمين سيلعب في السعودية بداية من الموسم المقبل.

وقال كاليندا في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس": "يجب على الجميع أن ينظروا إلى ما يخصهم فقط وأن يحترموا عمل الآخرين.. ليس من الصحيح الحديث عن مستقبل اللاعبين الآخرين".

وأضاف: "الكلمات المزعومة للوكيل ماموكا جوجيلي سيئة وسطحية وغير مقبولة".

وأكمل: "هذه الإشاعات تخلق مشاكل لفيكتور أوسيمين مع جماهير نابولي دون أي سبب أو حقيقة من الواقع. لقد وقع (أوسيمين) للتو على تجديد عقده مع نابولي وأمنية فيكتور الوحيدة، بالإضافة إلى الفوز بكأس الأمم الإفريقية (مع منتخب بلاده نيجيريا)، هي مساعدة نابولي. كل شيء آخر هو هراء".

وكانت الأندية السعودية مهتمة بالتعاقد مع أوسيمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لكن المهاجم الدولي النيجيري فضل تجديد عقده مع فريق نابولي  لمدة موسمين حتي يونيو 2026. 

ويستعد أوسيمين لقيادة منتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، حيث ينافس "النسور" في المجموعة الأولى مع كوت ديفوار وغينيا وغينيا الاستوائية. 

المصدر:football-italia

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