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بعمر الـ50.. نجم روسي للهوكي على الجليد يستأنف مسيرته

الرياضة

بعمر الـ50.. نجم روسي للهوكي على الجليد يستأنف مسيرته
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تحدث الروسي نيقولاي حبيبولين بطل الهوكي الأولمبي ومدرب حراس المرمى في نيجني نوفغورود توربيدو عن قراره استئناف مسيرته الرياضية بعمر 50 عاما.

وعلق حبيبولين على المحادثات حول عودته إلى الجليد أنها في البداية كانت عبارة عن مزحة، لكنها تطورت بعد ذلك إلى شيء أكثر واقعية.

وتابع:"نحن نتحدث حاليا عن مشاركة لموسم واحد". وأشار حبيبولين إلى أنه من الواضح أن الأمر لن يستمر طويلا.

وأضاف الروسي أنه لم يعد للجليد بعد ويحاول استعادة لياقته في صالة الألعاب الرياضية.

بعمر الـ50.. نجم روسي للهوكي على الجليد يستأنف مسيرته

مضيفا:"لم ألعب منذ فترة طويلة، وعندما تشاهد المباراة من مقعد التدريب، يمكنك رؤية كل شيء، ويمكن قراءة كل شيء. لكني بحاجة للتعود على السرعة".

في 27 ديسمبر، تم الإعلان عن مشاركة حبيبولين مع فريق توربيدو نيجني نوفغورود، ويمتد العقد مع الحارس البالغ 50 عاما حتى نهاية الموسم.

ولعب حبيبولين في دوري الهوكي المحلي من عام 1994 إلى عام 2014.

وفاز عام 2004 بكأس ستانلي مع فريق تامبا باي لايتنينغ، كما أنه البطل الأولمبي لعام 1992.

كما أنه هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات في دوري الهوكي المحلي بين حراس المرمى الروس (799 مباراة)، وهو ضمن أفضل 20 لاعب في تاريخ الدوري.

المصدر: RT 

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