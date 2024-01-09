كأس آسيا.. المرمور بدلا من حلاق في منتخب سوريا

قرر مدرب منتخب سوريا لكرة القدم، الأرجنتيني هكتور كوبر، يوم الثلاثاء دعوة لاعب وسط العهد اللبناني، محمد المرمور للانضمام إلى بعثة المنتخب في الدوحة بدلا من المصاب محمد حلاق.

وتعرض لاعب الوسط حلاق لإصابة في المباراة الودية الأخيرة لسوريا مع قرغيزستان ويحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تمتد ثلاثة أسابيع، مما يعني عدم مشاركته في نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر بين 12 يناير الجاري و10 فبراير المقبل.

ويملك المرمور (29 عاما) في رصيده 34 مباراة دولية.

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وكان منتخب سوريا خسر خلال معسكره التدريبي في دبي جهود مهاجمه مارديك مردكيان ولاعب الوسط محمد عثمان بداعي الإصابة وتم تعويضهما بمحمد عنز وعلاء الدالي.

وتلعب سوريا في النهائيات ضمن المجموعة الثانية إلى جانب أستراليا وأوزبكستان والهند.

المصدر: وكالات