الأردن يتكبد خسارة ثقيلة أمام اليابان في مباراته الأخيرة قبل كأس آسيا

تعرض منتخب الأردن لخسارة قاسية أمام نظيره الياباني بنتيجة 1-6 في مباراة أقيمت يوم الثلاثاء ضمن التحضيرات الأخيرة للمنتخبين للمشاركة في كأس آسيا التي تنطلق الجمعة المقبل في قطر.

وأنهى المنتخب الياباني الشوط الأول متقدما برباعية دون رد، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني، فيما سجل المنتخب الأردني هدفه الوحيد في الشوط الثاني أيضا.

وكانت هذه المباراة هي الأخيرة لمنتخب الأردن قبل افتتاح مشاركته في كأس آسيا في 15 يناير الحالي بمواجهة ماليزيا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا كوريا الجنوبية والبحرين.

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أما منتخب اليابان فيشارك في كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه العراق وإندونيسيا وفيتنام.

وتقام نهائيات كأس آسيا في قطر بداية من 12 يناير الحالي إلى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا.

المصدر: RT