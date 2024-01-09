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مبابي يرفض شرط ريال مدريد الجديد

الرياضة

مبابي يرفض شرط ريال مدريد الجديد
AFP
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ذكرت شبكة "غول" إسبانيا أن النجم الفرنسي كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان رفض الشرط الجديد لريال مدريد الإسباني للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

ودخل النادي الملكي مجددا مفاوضات ضم مبابي لصفوفه بعد دخول اللاعب في فترة الـ6 أشهر الحرة في عقده مع باريس، والذي يصل لخط النهاية في يونيو القادم.

ووضعت إدارة الريال مهلة أمام مبابي حتى منتصف شهر يناير الجاري، لتحديد موقفه من الانتقال للنادي الإسباني من عدمه في الفترة المقبلة.

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وذكرت الشبكة، أن فايزة العماري، وكيلة اللاعب ووالدته، تحدثت مع بعض المقربين منها وعبرت عن رفضها لشرط المهلة الذي وضعه "الملكي".

وأوضحت الشبكة أن والدة مبابي لا ترحب بفكرة وضع ابنها في حد زمني من أجل اتخاذ القرار النهائي بخصوص مستقبل نجلها، وهو الأمر الذي يتزامن مع تحويل الريال أولوياته في السوق، حيث سيعتبر الميرينغي صفقة مبابي أنها فرصة فقط في السوق، دون أن تكون أولوية، كما كان الأمر في 2022.

المصدر: "وسائل إعلام"

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