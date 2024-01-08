الاتحاد المغربي يعزي نجم "أسود الأطلس" أمين عدلي في والدته

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بخالص تعازيه لأفراد أسرة نجم "أسود الأطلس" أمين عدلي في والدته.

ولم يتواجد عدلي مع منتخب المغرب في معسكره الإعدادي الأخير بمركز محمد السادس لكرة القدم في الرباط بعدما ظل إلى جانب والدته التي اشتد عليها المرض في الفترة الماضية قبل أن تفارق الحياة السبت الماضي.

إقرأ المزيد

وكتب الاتحاد المغربي في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك": "تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي)، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، وجميع أعضاء المنتخب الوطني، بخالص تعازيها الحارة لأفراد أسرة الدولي المغربي أمين عدلي، في وفاة والدته، ومن خلالها إلى كافة أسرته وذويه في هذا المصاب الجلل.. رحم الله الفقيدة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن المقرر أن يلتحق عدلي بعد غد الأربعاء ببعثة المنتخب المغربي في كوت ديفوار، حيث يستعد "أسود الأطلس" لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ويفتتح المنتخب المغربي مشاركته في البطولة القارية في 17 يناير الحالي أمام منتخب تنزانيا ضمن منافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضا الكونغو الديمقراطية وزامبيا.

المصدر: RT