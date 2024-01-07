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مهرجان الأهداف في كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يمطر ريفيل (فيديو)

الرياضة

مهرجان الأهداف في كأس فرنسا.. باريس سان جيرمان يمطر ريفيل (فيديو)
AFP /Valentine CHAPUIS
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ألحق فريق باريس سان جيرمان هزيمة ساحقة بمضيفه ريفيل المشارك في دوري الهواة، بتسعة أهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، ضمن الدور الـ32 لمسابقة كأس فرنسا.

وأحرز المهاجم كيليان مبابي ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (16، 45، 48)، وسجل زميله راندال كولو مواني هدفين في الدقيقتين (76، و90)، في حين تكفل بتسجيل الأهداف الأخرى كل من اللاعبين، ماركو أسينسيو وفونسالو راموس، وشير ندور، في الدقائق (43، 71، 87) على الترتيب، إضافة إلى هدف "عكسي" في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول.

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المصدر: RT 

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