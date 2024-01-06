بعد رحلة الـ12874 كيلومترا.. فريق يتعرض لهزيمة ساحقة وتاريخية (فيديو)

مني فريق غولدن ليون، أحد أندية جزيرة مارتينيك الكاريبية، التي تعد أحد الأقاليم الفرنسية، بهزيمة ساحقة أمام مضيفه ليل (0-12) اليوم السبت، في الدور 32 من مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم.

وشهدت المباراة تسجيل ثلاثيتين، الـ"هاتريك" الأول حمل توقيع اللاعب جوناثان ديفيد في الدقائق (25، 36، 75)، والثاني أحرزه اللاعب إدون جيغروفا عند الدقائق (33، 41، 42).

🇫🇷 Edon Zhegrova’s first goal 🆚 Golden Lion FC in the #CoupeDeFrance. 💪

pic.twitter.com/1gcy1J3eL7 — Kosovar Football 🇽🇰 (@kosovarfootball) January 6, 2024

وإضافة إلى ثنائيتين أحرزهما كل من اللاعبين، يوسف يازجي في الدقيقتين (11 و45)، وهاكون-أرنار هرالدسون عند الدقيقتين (64 من ركلة جزاء، و78).

وتكفل بالهدفين الآخرين كل من تياغو سانتوس، وأمين ميسوسا في الدقيقتين (57، 89) على الترتيب.

Victoire des Dogues 12-0 face à Golden Lion en 32es de finale de Coupe de France.



𝐔𝐧𝐞 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝, 𝐥𝐚 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐝𝐮 𝐜𝐥𝐮𝐛 🏆#LOSCGLFC 12-0 | 90' — LOSC (@losclive) January 6, 2024

وحقق نادي ليل، صاحب المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ1"، أكبر نتيجة له في تاريخه، علما أن أفضل نتائجه السابقة هي الفوز على فريق ريهون فيلرز مورفونتين بنتيجة (10-0) عام 1957، في مسابقة كأس فرنسا أيضا.

Merci pour le soutien cet après-midi 🫶



Rendez-vous le week-end prochain pour la Ligue 1 👊 pic.twitter.com/2nH1bwUjKi — LOSC (@losclive) January 6, 2024

وبات فريق ليل، صاحب ثالث أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة العريقة، التي انطلقت في عام 1917 أي قبل 107 عاما.

يذكر أن فريق "غولدن ليون" بطل المارتينيك، يعد واحدا من بين عدة فرق تتبع للأراضي الخاضعة للسيادة الفرنسية تخوض منافسات كأس فرنسا.

وبدأ فريق "غولدن ليون" رحلة طيران مباشرة يوم الأربعاء الماضي، نحو العاصمة الفرنسية باريس من أجل خوض هذه المباراة، وتمتد رحلة الذهاب والإياب نحو 12874 كيلومترا.

المصدر: وكالات