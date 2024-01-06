بن وناس يرفض اتهامات بعدم رغبته تمثيل منتخب بلاده.. والاتحاد التونسي يتوعد بمعاقبته

تخلف لاعب نادي قاسم باشا التركي، مرتضى بن وناس، عن قائمة منتخب تونس، المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا، المقرر إقامتها بين شهري يناير وفبراير 2024، في كوت ديفوار.

وسبق وأن قال الاتحاد التونسي لكرة القدم إن اللاعب مرتضى بن وناس قد اعتذر عن الالتحاق بصفوف منتخب بلاده "لأسباب عائلية قاهرة تحتم عليه البقاء إلى جانب ابنته في تركيا"، إذ تعاني من سوء حالتها الصحية.

وشارك بن وناس في مباراة فريقه قاسم باشا ومضيفه بشكتاش (1-3) التي جمعتهما أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز، لتثير مشاركته غضب بعض الجماهير والاتحاد التونسي لكرة القدم.

وقال الاتحاد التونسي إن مشاركة اللاعب مرتضى بن وناس في مباراة لفريقه "غير مقبولة"، عبر بيان رسمي، جاء فيه: "أولا، يعبر الاتحاد عن سعادته بتجاوز ابنة مرتضى بن وناس المرحلة الحرجة، ويرجو لها مزيد الصحة والسلامة".

وأضاف: "ثانيا، تقدم اللاعب بتقرير أولي شفاهي بخصوص وضع ابنته الصحي للإطار الفني والطبي للمنتخب، وأصر على البقاء إلى جانبها خلال فترة علاجها الحرجة".

وتابع الاتحاد التونسي: "ثالثا، اتخذ الإطار الفني للمنتخب قراره بإعفاء اللاعب بن وناس، وتعويضه خلال اليوم القانوني الأخير من فترة إرسال القوائم النهائية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، ولذا يعتبر الاتحاد مشاركة اللاعب مع ناديه مساء الجمعة غير مقبولة، وسيقوم الاتحاد باتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه".

بينما أكد مرتضى بن وناس، البالغ من العمر 29 عاما، على أنه لم يتعمد التخلف عن الالتحاق بمنتخب بلاده "نسور قرطاج"، عبر خاصية "ستوري" على حسابه في منصة "إنستغرام"، رافضا بعض الاتهامات الموجهة إلية حول عدم رغبته بتمثيل منتخب بلاده.

المصدر: وكالات