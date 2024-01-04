صدمة لجماهير الاتحاد السعودي.. تطور جديد في مستقبل صلاح مع ليفربول!

كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم المصري محمد صلاح في تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والاستمرار في ملعب "أنفيلد" أطول فترة ممكنة.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى يونيو 2025، وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي لضمه الصيف المقبل.

ووفقا لما نشرته شبكة "Anfield Watch" البريطانية، إن محمد صلاح منفتح على تجديد عقده مع ليفربول، بعد المستوي الجيد الذي يقدمه مع الفريق الموسم الجاري 2023-2024، ورغم الاهتمام من قبل أندية الدوري السعودي للمحترفين بضمه الصيف القادم.

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وأضافت الشبكة، إن مسؤولي الاتحاد السعودي، يخططون لضم النجم المصري محمد صلاح الصيف المقبل، لكن إدارة ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، يرفضون فكرة التخلي عن "مو صلاح"، رغم تقديم عرض بقيمة 150 مليون إسترليني.

ويعد محمد صلاح واحدا من أهم نجوم ليفربول التاريخيين بفضل ما قدمه مع "الريدز" من أرقام وإنجازات طوال الـ7 سنوات لقدومه من نادي روما الإيطالي.

يذكر أن محمد صلاح يستعد لقيادة منتخب مصر في مسابقة كأس الأمم الإفريقية 2023، في كوت ديفوار، والتي ستنطلق يوم 13 يناير الجاري وتستمر حتى 11 فبراير 2024.

المصدر: وسائل إعلام