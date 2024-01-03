البنزرتي يفتح النار على لاعبي الوداد بعد السقوط أمام الرجاء.. ويلوح بالرحيل بعد 18 يوما فقط

أعرب التونسي المخضرم فوزي البنزرتي عن دهشته بسبب غياب الانضباط عن لاعبي فريقه الوداد المغربي، بعد هزيمته أمام الجار والغريم الأزلي الرجاء ضمن الدوري المحلي، مساء اليوم الأربعاء.

وخسر الوداد أمام جاره الرجاء بهدفين من دون رد، وذلك في قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري المغربي لكرة القدم للمحترفين، ليستمر "الأحمر" في مسلسل التراجع على كافة الأصعدة خلال الموسم الحالي.

وقال فوزي البنزرتي (74 عاما)، في تصريحات إعلامية عقب نهاية مباراة الوداد والرجاء: "أنا مندهش للغاية بسبب غياب الانضباط عن لاعبي الفريق، الأمور لا تسير على النحو الأمثل".

وأشار البنزرتي إلى أنه عانى من عدم وجود "الوقت الكافي" لإعداد الفريق، لافتا إلى أنه وجد أمورا "غريبة لم يشاهدها مطلقا" على مدار مسيرته الكروية.

وأشار المدرب التونسي المخضرم إلى أنه: "حين تسير الأمور على هذا النحو فأعتقد أنه يجب عليّ أن أرحل، خضنا المباراة أيضا في غياب الجماهير، ولا أفهم هذا القرار".

وفتح البنزرتي النار على لاعبيه بعد الخسارة أمام الرجاء، قائلا: "تلقينا هدفا ذاتيا بنيران صديقة، وهدفا آخر جاء بسبب سوء التغطية في الجهة اليمنى وهذا أمر غير معقول مطلقا".

واختتم البنزرتي معترفا بأن الفريق: "يعاني من إجهاد واضح بسبب كثرة التنقلات خلال الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أن هذا الأمر لعب الدور الأبرز في إصابات اللاعبين.

وتولى فوزي البنزرتي قيادة نادي الوداد قبل 18 يوما فقط، وتحديدا في منتصف ديسمبر 2023، على أمل إعادة كبرياء الوداد مرة أخرى، لكنه لم يوفق حتى الآن.

المصدر: وسائل إعلام