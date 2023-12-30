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وسط اهتمام الأندية السعودية بضمه.. مودريتش يدلي بتصريحات مثيرة بشأن مستقبله

الرياضة

وسط اهتمام الأندية السعودية بضمه.. مودريتش يدلي بتصريحات مثيرة بشأن مستقبله
AP
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أكد صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش أنه يخطط لمواصلة الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد على الرغم من تراجع دوره مع الفريق الملكي هذا الموسم واهتمام أندية سعودية بالحصول على خدماته.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه في منصة "إكس": "خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد ومواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم".

وتابع صاحب الـ38 عاما: "أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم".

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024، وذكرت تقارير صحفية أن أندية سعودية في مقدمتها اتحاد جدة وأهلي جدة ستحاول التوقيع مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها الشهر المقبل.

المصدر: فابريزيو رومانو

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