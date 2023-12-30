وسط اهتمام الأندية السعودية بضمه.. مودريتش يدلي بتصريحات مثيرة بشأن مستقبله

أكد صانع الألعاب الكرواتي لوكا مودريتش أنه يخطط لمواصلة الدفاع عن ألوان نادي ريال مدريد على الرغم من تراجع دوره مع الفريق الملكي هذا الموسم واهتمام أندية سعودية بالحصول على خدماته.

وقال مودريتش في تصريحات أبرزها خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه في منصة "إكس": "خطتي هي مواصلة صنع التاريخ في ريال مدريد ومواصلة الفوز بالمباريات والألقاب، وآمل أن أحقق ذلك هذا الموسم".

⚪️ Luka Modrić: “My plan is to keep making history at Real Madrid, to keep winning games, trophies and I hope it will happen this season”.



“Hopefully I will enjoy every moment because you never know how long this will last at the best club in the world”. pic.twitter.com/vyWqQdNrAl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2023

وتابع صاحب الـ38 عاما: "أريد الاستمتاع بكل لحظة، لأنك لا تعرف أبدا كم من الوقت تستمر تجربتك مع أفضل فريق في العالم".

ويرتبط مودريتش بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024، وذكرت تقارير صحفية أن أندية سعودية في مقدمتها اتحاد جدة وأهلي جدة ستحاول التوقيع مع النجم الكرواتي في فترة الانتقالات الشتوية التي تفتتح نافذتها الشهر المقبل.

المصدر: فابريزيو رومانو