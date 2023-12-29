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من يتربع على عرش أغلى الأندية في العالم لعام 2023؟

الرياضة

من يتربع على عرش أغلى الأندية في العالم لعام 2023؟
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كشف موقع "ترانسفير ماركت" للإحصائيات الخاصة بكرة القدم عن قائمة أغلى الأندية في العالم من ناحية القيمة السوقية، مع اقتراب عام 2023 على نهايته.

وتصدر القائمة نادي مانشستر سيتي، بطل العالم وأوروبا وإنجلترا بقيمة 1.29 مليار يورو، يليه أرسنال (1.11)، وريال مدريد (1.04)، وباريس سان جيرمان (1.03) مليار.

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ولا تتجاوز قيمة أي فريق آخر المليار يورو باستثناء هذا الرباعي، ليأتي تشيلسي في المرتبة الخامسة بقيمة 984 مليون يورو.

ويتواجد بايرن ميونخ في المركز السادس بقيمة 932 مليون يورو، قبل ليفربول الذي تبلغ قيمته 867 مليونا.

أما برشلونة، فجاء في المركز الثامن بقيمة 818 مليون يورو، يليه مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بقيمة 795 و755 مليونا على الترتيب.

المصدر: Transfermarkt

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