قرعة أبطال آسيا.. النصر في مواجهة سعودية والهلال أمام اختبار صعب

أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال آسيا اليوم الخميس، في العاصمة الماليزية كوالالمبور وأسفرت عن مواجهات متوازنة أبعدت الأندية السعودية عن كلاسيكو مبكر بين النصر الهلال والاتحاد.

وستكون هناك مواجهة سعودية وحيدة تجمع النصر بالفيحاء السعودي الذي جاء في التصنيف الثاني، فيما سيواجه الهلال وصيف حامل اللقب في النسخة الأخيرة من البطولة فريق سبهان أصفهان الإيراني.

وستكون مواجهة الاتحاد مع فريق نفباخور الأوزبكستاني، بينما سيواجه العين الإماراتي فريق ناساف الأوزبكي في موقعة صعبة.

وجاءت نتائج القرعة لفرق الغرب كالآتي:

تحول فريق ناساف الأوزبكي من المستوى الأول إلى الثاني في مجموعة الغرب، بعد أن أجريت القرعة حتى يحدث عملية التوازن قبل إجراء قرعة دور الـ16.

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ناساف الأوزبكي X العين

الفيحاء X النصر

سباهان X الهلال

نافباخور X الاتحاد

وأما عن قرعة فرق الشرق جاءت كالآتي:

تحول نادي بانكوك التايلندي إلى المستوى الثاني، بعد أن تم إجراء القرعة.

جيونبوك هيونداي X بوهانج ستيلرز

أولسان هيونداي X فنفوريت كوفو

شاندونج X كاوازاكي

بانكوك X يوكوهاما

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 في 12-14 فبراير للذهاب و19-21 للإياب.

ومباريات ربع النهائي: 4-6 مارس 2024 للذهاب و 11-13 مارس للعودة.

ونصف النهائي: 16-17 أبريل للذهاب و23-24 أبريل للعودة.

ومباراتي النهائي: الذهاب سيقام يوم 11 مايو 2024، والعودة 18 مايو 2024.

المصدر:RT