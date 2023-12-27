رالف شوماخر يتحدث عن حالة شقيقه الصحية وإمكانية عودته

ألمح رالف شوماخر إلى أن شقيقه أسطورة الفورمولا 1 مايكل قد لا يتعافى بالكامل من حادث التزلج الذي تعرض له منذ 10 سنوات، على الرغم من العلاج الطبي عالي التقنية الذي يخضع له.

وقال رالف شوماخر، سائق سيارات فورمولا 1 السابق، إن حادث التزلج الذي تعرض له شقيقه مايكل شوماخر، بطل العالم 7 مرات، كان تجربة غيرت حياته أيضا.

وأضاف شوماخر لصحيفة "بيلد" الألمانية، في تقرير نشر في وقت متأخر، مساء الاثنين: "افتقد مايكل الخاص بي منذ ذلك الحين".



وأضاف "الحياة غير عادلة في بعض الأحيان. لقد كان مايكل محظوظا في كثير من الأحيان بحياته، لكن بعد ذلك وقع هذا الحادث المأساوي. ونشكر الرب أننا تمكنا من القيام بالكثير بفضل الإمكانيات الطبية الحديثة، لكن لا يوجد شيء كما كان من قبل".

AFP

وتابع السائق الألماني السابق، 48 عاما: "أستطيع أن أقول بنفسي إن الحادث الذي تعرض له كان تجربة سيئة للغاية وقاسية بالنسبة لي أيضا".



ولم يكشف رالف شوماخر، الذي شارك في منافسات فورمولا 1 في الفترة ما بين موسمي 1997، و2007 وفاز بـ6 سباقات للجائزة الكبرى، عن أي تفاصيل عن صحة شقيقه.



وسقط مايكل شوماخر، 54 عاما، أثناء ممارسته التزلج في جبال الألب الفرنسية قبل 10 سنوات، وبالتحديد في 29 ديسمبر 2013، حيث أصيب بإصابات خطيرة في الدماغ.



وكافح الأطباء لإنقاذ حياة مايكل شوماخر في أحد مستشفيات غرونوبل، وظل في غيبوبة صناعية لفترة طويلة قبل أن يعود لمنزل العائلة في سويسرا. ولم يظهر علنا منذ الحادث، مع حماية عائلته لخصوصيته.

المصدر: "وكالات"