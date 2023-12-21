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"أبو شنب" بطل مهرجان الأهداف في مباراة الهلال وأبها (فيديو)

الرياضة

twitter/Alhilal_FC
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دك نادي الهلال شباك ضيفه ابها بسبعة اهداف من دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وتألق لاعب خط الوسط الصربي، سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش، الذي افتتح مهرجان الأهداف في الدقيقة 18، وأضاف الهدف الرابع بحلول الدقيقة 79، وعاد واختتم مهرجان الأهداف، عند كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، موقعا على ثلاثية رائعة "هاتريك".

بينما تكفل بتسجيل الأهداف الأربعة الأخرى كل من اللاعبين، الصربي الآخر ألكسندر ميتروفيتش، والسعودي سالم الدوسري، والسعودي محمد إبراهيم كنو، والبرتغالي روبين نيفيز، في الدقائق (25، 72، 82، 86) على الترتيب.

وواصل نادي الهلال سلسلة انتصاراته، التي وصلت إلى 11 فوزا على التوالي والسادس عشر في الموسم مقابل تعادلين فقط، ليرفع رصيده إلى 50 نقطة، مبتعدا بفارق 13 نقطة عن وصيفه النصر، الذي يستضيف فريق الاتفاق مساء غد الجمعة، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

بينما يشغل نادي أبها المركز السادس عشر على سلم الترتيب برصيد 14 نقطة فقط.

المصدر: RT 

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