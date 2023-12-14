بسبب خلافه مع ميسي.. أسطورة ليفربول يحصل على هدية غريبة في أعياد الميلاد!

حاول المحلل الرياضي ومدافع مانشستر سيتي السابق، ميكا ريتشاردز، إبراز "عداء" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للناقد الرياضي الحالي ومدافع ليفربول السابق، جيمي كاراغر، بطريقة مضحكة.

وسبق أن كشف كاراغر في العام الماضي عن تلقيه رسالة عبر الهاتف من ميسي يصفه فيها بـ"الحمار"، بعدما انتقده خلال فترته في باريس سان جيرمان، وتأكيده على أن الفريق لن يحصل على دوري أبطال أوروبا في ظل وجود "البرغوث" مع نيمار وكيليان مبابي.

وقبل أسابيع، رفض ميسي الظهور على شبكة "سي بي إس" الرياضية الأمريكية لتحليل مباريات دوري أبطال أوروبا بسبب علاقته المتوترة مع أسطورة ليفربول كراغر الذي يعمل في الشبكة الأمريكية راهنا.

وبينما لم تتمكن "سي بي إس" من إقناع ميسي وكاراغر بدفن الأحقاد وجها لوجه، قرر يتشاردز إبراز خلاف الثنائي خلال تواجده مع أسطورة الكرة الفرنسية تيري هنري وكاراغر والمقدمة كيت عبده بالأستوديو لتحليل الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، حيث ارتدى زي "سانتا كلوز" الشخصية الشهيرة بفترة أعياد الميلاد، ومنح كل الحاضرين هدايا متنوعة.

A true Christmas miracle! An olive branch for @carra23 from the one and only Argentine 🐐. 💀 pic.twitter.com/HUR43hPYnt — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 13, 2023

وحصل هنري على نسخة من الكرة الذهبية، ولكن ريتشاردز فاجأ كل الحاضرين في الأستوديو باختياره لشخص يشبه ليونيل ميسي ويرتدي قميص منتخب الأرجنتين لإيصال رسالة أعياد الميلاد إلى كاراغر.

وقال شبيه ميسي في الفيديو: "هذه رسالة لجيمي (كاراغر).. نظرا لأنه موسم النوايا الحسنة، لا ينبغي لأحد أن يكون بمفرده في عيد الميلاد. لقد قررت ألا تمشي بمفردك أبدا. وهذه هدية عيد الميلاد لك..." ثم ينتقل الفيديو إلى صورة حمار.

المصدر: talksport