دوري الأبطال.. مانشستر يونايتد يخرج خالي الوفاض وكوبنهاغن يرافق البايرن إلى ثمن النهائي

ودع مانشستر يونايتد دوري أبطال أوروبا مبكرا بخسارته أمام بايرن ميونيخ 0-1، فيما حسم كوبنهاغن البطاقة الثانية لهذه المجموعة الأولى بفوزه على غلطة سراي1-0 في الجولة السادسة الأخيرة.

وسجل الفرنسي كينغسيلي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، ليرفع البايرن المتأهل سلفا لثمن النهائي، رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الأولى.

ودخل يونايتد الجولة الأخيرة وهو بحاجة إلى معجزة لأن حتى الانتصار على بايرن لم يكن ليؤمن له بطاقة اللحاق بالعملاق البافاري إلى ثمن النهائي إلا في حال انتهاء المباراة الثانية بين كوبنهاغن وغلطة سراي بالتعادل.

ولكن أيا من الأمرين لم يتحقق، لينتهي الأمر بيونايتد في ذيل المجموعة بأربع نقاط، فيما حصل كوبنهاغن على المركز الثاني مع ثماني نقاط وبطاقة العبور إلى ثمن النهائي وغلطة سراي بنقاطه الخمس على بطاقة الانتقال إلى ملحق مسابقة "يوروبا ليغ".

وستزيد هذه الخسارة من حجم الضغوط على المدرب الهولندي ليونايتد، إريك تن هاغ القادم من خسارة مذلة بثلاثية نظيفة أمام بورنموث في الدوري الممتاز الذي يحتل فيه "الشياطين الحمر" المركز السادس بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر بعد 16 مرحلة.

في المقابل، استعاد بايرن توازنه بعد الهزيمة المذلة في الدوري أمام أينتراخت فرانكفورت 1-5، معززا الرقم القياسي بعدد اللقاءات المتتالية من دون هزيمة في دور المجموعات بدوري الأبطال بعدما رفعه إلى أربعين، وتحديدا منذ خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 0-3 في سبتمبر 2017.

كما عزز فريق المدرب توماس توخيل الذي كان ضامنا أصلا الصدارة الى جانب بطاقة التأهل، الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية خارج الديار في دور المجموعات بعدما رفعه إلى تسعة.

وأكد بايرن تفوقه في المواجهات المباشرة على منافسه يونايتد بعدما خرج فائزا للمرة السادسة في المباريات الـ11 الأخيرة، فيما انتصر "الشياطين الحمر" مرتين فقط، أهمهما بالتأكيد نهائي دوري الأبطال لعام 1999 في برشلونة (2-1).

المصدر: وكالات