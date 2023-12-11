مورينيو يستغل طفلا لمساعدته ضد فيورنتينا

استعان جوزيه مورينيو مدرب روما بحامل الكرات لإرسال تعليماته خلال مباراة الفريق مع نادي فيورنتينا، التي أقيمت على أرض ملعب "الأولمبيكو" ضمن مباريات الدوري الإيطالي أمس الأحد.

في الدقيقة 89، أظهرت الكاميرات مورينيو وهو يتحدث مع أحد الأطفال حاملي الكرات بجوار مقاعد البدلاء.

وأظهرت لقطات مصورة توجه المدرب البرتغالي نحو حامل الكرات في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة، ومطالبته بإرسال ورقة، دون عليها ملاحظاته، إلى حارس مرمى فريق "الذئاب" روي باتريسيو.

وأرسلها حامل الكرات إلى حارس المرمى البالغ 35 عاما، ليتحصل عليها ويقرأ ما تتضمنه.

لقطة اليوم .. جوزيه مورينيو يطلب من حامل الكرات إرسال ورقة تكتيكية لـحارس الفريق روي باتريسو.

pic.twitter.com/ias4sL22ap — عمرو (@bt3) December 10, 2023

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وسقط روما في فخ التعادل أمام ضيفه فيورنتينا (1-1)، في المباراة التي شهدت حالتي طرد للاعبي الجيالوروسي نيكولا زاليفسكي وروميلو لوكاكو، ليكمل الفريق العاصمي المباراة بـ9 لاعبين.

بهذا التعادل، وقع فريق "الذئاب" في المركز الرابع على سلم ترتيب أندية الدوري الإيطالي هذا الموسم 2024-2023، برصيد 25 نقطة، فيما وصل منافسه فيورنتينا للنقطة 24 في المركز السابع.

المصدر: "وكالات"