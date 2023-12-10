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مورييل يسجل هدفا عالميا في شباك ميلان في الوقت "القاتل" (فيديو)

الرياضة

مورييل يسجل هدفا عالميا في شباك ميلان في الوقت
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سجل المهاجم الكولومبي لويس مورييل هدفا بطريقة مميزة للغاية لفريقه أتالانتا في مرمى نادي ميلان، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خطف أتالانتا النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز (3-2)، عبر مورييل بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بمهارة عالية بكعب القدم في مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، وذلك بعد ربع ساعة فقط من دخول المهاجم الكولومبي مكان البلجيكي شارل دي كيتيلاير.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هدف مورييل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وساهم هدف مورييل في فوز أتالانتا على ميلان بنتيجة 3-2، ليرفع رصيد الفريق إلى النقطة 23 في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد "الروسونيري" عند النقطة 29 وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT

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