مورييل يسجل هدفا عالميا في شباك ميلان في الوقت "القاتل" (فيديو)

سجل المهاجم الكولومبي لويس مورييل هدفا بطريقة مميزة للغاية لفريقه أتالانتا في مرمى نادي ميلان، خلال مباراة جمعت الفريقين أمس السبت ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبالتحديد في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خطف أتالانتا النقاط الثلاث بتسجيله هدف الفوز (3-2)، عبر مورييل بعد أن وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء ليسددها بمهارة عالية بكعب القدم في مرمى الحارس الفرنسي مايك مينيان، وذلك بعد ربع ساعة فقط من دخول المهاجم الكولومبي مكان البلجيكي شارل دي كيتيلاير.

😍 Esta toma del golazo de Luis Muriel



🪄🪄🪄 pic.twitter.com/1DxwPl0PMU — Fútbol Italiano 🇮🇹 (@FT_Italiano) December 9, 2023

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هدف مورييل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

✍️ Date un voto a questo golazo allo scadere firmato 𝓛𝓾𝓲𝓼𝓲𝓽𝓸 𝓜𝓾𝓻𝓲𝓮𝓵! 👨‍🎨⏰ #AtalantaMilanpic.twitter.com/S54YlIZLdx — Lega Serie A (@SerieA) December 10, 2023

🇨🇴🤯 Luis Muriel with an INSANE backheel finish at 90+5' to win the game for Atalanta vs Milan... incredible! pic.twitter.com/Q4H0Gi8GOw — EuroFoot (@eurofootcom) December 10, 2023

وساهم هدف مورييل في فوز أتالانتا على ميلان بنتيجة 3-2، ليرفع رصيد الفريق إلى النقطة 23 في المركز السادس على سلم ترتيب الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد "الروسونيري" عند النقطة 29 وبقي في المركز الثالث.

المصدر: RT