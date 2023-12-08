 
مباشر

رياض محرز يثير الجدل بعد استبعاده من الجائزة الإفريقية

الرياضة

رياض محرز يثير الجدل بعد استبعاده من الجائزة الإفريقية
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wk8i

فاجأ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الجميع بـاستبعاد الجناح الجزائري رياض محرز والحارس المغربي ياسين بونو ثنائي الأهلي والهلال من القائمة النهائية لأفضل لاعب في القارة 2023.

ورشح الاتحاد الإفريقي الثلاثي المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي والنيجيري فيكتور أوسيمين، للمنافسة النهائي على جائزته السنوية.

ووصف الإعلامي والمعلق الرياضي الجزائري الشهير حفيظ دراجي، "استبعاد" محرز من القائمة النهائية لأفضل لاعب في إفريقيا، بـ"المهزلة" والأمر المثير للاشمئزاز.

دراجي استعرض عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أرقام محرز في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023، مع مانشستر سيتي الإنجليزي، قبل الانتقال إلى الأهلي السعودي، بتسجيله 17 هدفا وصناعته 19 آخرين، مع تتويجه بالثلاثية التاريخية "الدوري، أبطال أوربا، كأس الاتحاد"، قائلا: "يبدو أن معاير التتويج بالجائزة تغيرت".

ونشر رياض محرز، ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام"، يتضمن مقطع فيديو يظهر مهاراته الفنية، خلال فترة تواجده مع مانشستر سيتي، في الموسم الماضي.

وظهر محرز في بداية هذا الفيديو، وهو يوجه إشارات "الصمت" أو "السكوت"، الأمر الذي فسره البعض، بأنه يقصد منه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد استبعاده من الجائزة، بشكل رسمي.

المصدر: goal

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا