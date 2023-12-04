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مورينيو" المثير للجدل" يحتج بطريقة مبتكرة

الرياضة

مورينيو
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وجه جوزيه مورينيو مدرب روما المزيد من الهجمات إلى وسائل الإعلام الإيطالية عقب انتصار ناديه على ساسوولو لحساب الدوري الإيطالي مساء الأحد.

وقلب روما قلب تأخره بهدف للفوز 2-1 في الربع ساعة الأخيرة من المباراة عقب احتساب ركلة جزاء وطرد للخصم رغم احتجاج المدرب البرتغالي على حكم اللقاء قبل المباراة.

وعقب اللقاء، ظهر مورينيو مع "DAZN" للحديث مع مترجم، وقرر الحديث بالبرتغالية فقط رغم إجادته التامة للغة الإيطالية.

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وعلق المدير الفني على قراره قائلا: "أتحدث بالبرتغالية وليس الإيطالية حتى أعبر عن نفسي بشكل صحيح ولأن لغتي الإيطالية لن تساعدني في إيصال بعض المصطلحات مثل السلام النفسي وجودة الحياة التي تعد مهمة في كرة القدم".

ويتواجد مورينيو في إيطاليا منذ سنوات عديدة، أولا في إنتر بالفترة من 2008 إلى 2010، وهذا هو موسمه الثالث في روما، ويتحدث الإيطالية بطلاقة منذ اليوم الأول، لهذا أعتبر تحدثه باللغة البرتغالية مع منصة "دازن" وكأنه يسخر من وسائل الإعلام المحلية، وذلك بسبب الانتقادات المتزايدة من طرفهم لأساليب البرتغالي في الأيام الماضية عقب اللقاءات وفي المؤتمرات الصحفية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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