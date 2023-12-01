تصريحات مفاجئة لتين هاغ بشأن أداء أونانا مع مانشستر يونايتد

وسط موجة الانتقادات التي يتعرض لها الحارس الكاميروني الدولي أندري أونانا، قرر مدربه في مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاغ أن ينبري للدفاع عنه.

وبعد موسم رائع مع إنتر، رحل أونانا عن الفريق الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وانضم ليونايتد مقابل 50 مليون يورو، ولكن الصفقة لم تنجح بشكل كبير بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها الحارس الكاميروني في موسمه الأول مع "الشياطين الحمر".

وعشية مواجهة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي المقررة غدا السبت، أدلى تين هاغ بتصريحات مفاجئة بشأن أداء أونانا حيث قال: "إذا قمت بتحليل الأمر جيدا فستجد أنه ثاني أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي وفقا للإحصائيات".

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وأضاف: "يأتي (أونانا) في المركز الثاني من بين حراس الدوري الإنجليزي بسبب الأهداف المتوقعة التي تصدى لها ومنعها، إنه يؤدي بشكل جيد وهو يعلم جيدا الأخطاء التي ارتكبها في دوري أبطال أوروبا، ولكن في الأشهر الخمسة الأولى قام بعمل جيد".

يذكر أن أونانا البالغ من العمر 27 عاما اهتزت شباكه 33 مرة في 20 مباراة لعبها مع مانشستر يونايتد بكل البطولات هذا الموسم، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات فقط.

المصدر: goal