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برشلونة يعلن عن تطور جديد في إصابة غافي

الرياضة

برشلونة يعلن عن تطور جديد في إصابة غافي
AP
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أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خضوع لاعب وسطه الشاب غافي لجراحة "ناجحة"، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقيا على الفترة المتبقية من موسمه.

وكتب برشلونة في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الفريق الطبي لنادي برشلونة تحت إشراف الدكتور جوان كارليس مونلو، أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم غافي وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعرض اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة خلال مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر الجاري، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصرا رئيسا في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة الخاصة بنادي برشلونة.

وخاض غافي 13 مباراة من أصل 15 أساسيا مع برشلونة هذا الموسم.

المصدر: وكالات + موقع برشلونة

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