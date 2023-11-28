برشلونة يعلن عن تطور جديد في إصابة غافي

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خضوع لاعب وسطه الشاب غافي لجراحة "ناجحة"، بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي قضى منطقيا على الفترة المتبقية من موسمه.

وكتب برشلونة في بيان نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الفريق الطبي لنادي برشلونة تحت إشراف الدكتور جوان كارليس مونلو، أجرى التدخل الجراحي بعد إصابة غافي بتمزق كامل في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى وإصابة أخرى مرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

First team player Gavi had a successful operation on his torn right knee anterior cruciate ligament plus a meniscus suture today. Supervised by the Club's Medical Services, Doctor Joan Carles Monllau performed the intervention at Hospital de Barcelona. pic.twitter.com/t0C5M7snLD — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 28, 2023

وتعني هذه الإصابة انتهاء موسم غافي وبالتالي صعوبة جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في كأس أوروبا التي تنظمها ألمانيا الصيف المقبل.

وتعرض اللاعب البالغ 19 عاما وصاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب شاب عام 2022، للإصابة عندما كان يحاول السيطرة على الكرة خلال مباراة منتخب إسبانيا ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا في 19 نوفمبر الجاري، فعلقت القدم التي كان يرتكز عليها ما أدى إلى خروجه وهو غارق في البكاء.

وفرض غافي نفسه عنصرا رئيسا في تشكيلتي برشلونة ومنتخب إسبانيا في العامين الماضيين، بعد تخرجه من أكاديمية "لا ماسيا" الشهيرة الخاصة بنادي برشلونة.

وخاض غافي 13 مباراة من أصل 15 أساسيا مع برشلونة هذا الموسم.

المصدر: وكالات + موقع برشلونة