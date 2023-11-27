صلاح محسن يثير جدلا واسعا بعد توجيهه إشارة لجماهير الأهلي في لقاء ميدياما

أثارت طريقة احتفال مهاجم نادي الأهلي المصري، صلاح محسن، بهدفه في شباك ميدياما الغاني، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأحرز صلاح محسن هدفا، ساهم من خلاله في فوز فريق "المارد الأحمر" على ضيفه ميدياما بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وعند احتفاله بهدفه، وضع محسن أصبعه السبابة على فمه وتوجه ناحية جمهور الأهلي وبدا وكأنه يطلب منهم التزام الصمت.

"لازم تستحمل النقد"🔥.. شادي محمد يتحدث عن لقطة احتفال صلاح محسن بهدفه ضد ميدياما.. ويوجه رسالة هااامة له 👇#ملعب_ONTimepic.twitter.com/lLfX2AyS3F — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 25, 2023

وفسر البعض أن محسن أراد من خلال هذا الاحتفال التعبير عن رفضه الانتقادات التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة من جماهير الأهلي.

وبعد هذا الاحتفال المثير، تعرض صلاح محسن لانتقادات جديدة من جانب جماهير الأهلي، بالإضافة إلى وائل جمعة نجم القلعة الحمراء الأسبق.

ومن جانبه، علق حارس الأهلي السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، على احتفال صلاح محسن، وقال في تصريحات إذاعية: "صلاح محسن لم يكن يعلم مدلول إشارته، عندما وضع يده على فمه، هل هي إشارة للإعلاميين أو الصحفيين أو المدرب أو الجمهور".

وأضاف شوبير "شيء جميل إنه خرج بعد المباراة وقال إنه احتفال عادي، جمهور مين إللي أطالبه بالسكوت؟ بطلوا تقولوا أي كلام".

وأشار شوبير: "خلاص مصدقينك يا صلاح، وبلاش بعد كده بقه، وأرجو أن تستفيد من هذه المباراة".

المصدر: RT