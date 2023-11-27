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لاعب الأخدود يكشف سببين غريبين لامتناعه عن مزاحمة رونالدو أثناء ارتقائه التاريخي (فيديو)

الرياضة

لاعب الأخدود يكشف سببين غريبين لامتناعه عن مزاحمة رونالدو أثناء ارتقائه التاريخي (فيديو)
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تحدث لاعب نادي الأخدود عوض خميس، عن ارتقاء قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقيهما الجمعة الماضي في الدوري السعودي، كاشفا عما دار في ذهنه في تلك اللقطة.

وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، سجل منها رونالدو هدفين، بجانب ارتقائه التاريخي في وسط ملعب الخصم بشكل أكثر من رائع.

وفي لقطة ارتقاء رونالدو، ظهر عوض خميس وهو يقف دون أي رد فعل عندما قفز النجم البرتغالي عاليا  للحصول على إحدى الكرات وهو ما نجح فيه بالفعل.

وعلق عوض خميس الذي سبق له اللعب مع نادي النصر، على لقطته مع رونالدو قائلا: "ارتقاء رونالدو؟ كنت قادرا على القفز معه ولكن قلت لنفسي إنه حتى لو فعلت ذلك فلن ألحق بالكرة كما أنني تجنبت ذلك لعدم إصابته".

وتابع: "أحب رونالدو، وأنا في الأساس أشجع ريال مدريد، وعندما رأيته رغبت في العودة إلى النصر من أجل اللعب معه".

وأكمل "عند رؤيتنا له (رونالدو) قلوبنا انتفضت فكيف لو لعبنا ضده؟".

واعتبر بعض المشجعين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح عوض خميس "تصريح انهزامي وغريب جدا من لاعب محترف، وهو بمثابة اعتراف اللاعب بتهاونه مع رونالدو".

المصدر: RT

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