لاعب الأخدود يكشف سببين غريبين لامتناعه عن مزاحمة رونالدو أثناء ارتقائه التاريخي (فيديو)

تحدث لاعب نادي الأخدود عوض خميس، عن ارتقاء قائد نادي النصر كريستيانو رونالدو خلال مواجهة فريقيهما الجمعة الماضي في الدوري السعودي، كاشفا عما دار في ذهنه في تلك اللقطة.

وحقق النصر الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، سجل منها رونالدو هدفين، بجانب ارتقائه التاريخي في وسط ملعب الخصم بشكل أكثر من رائع.

ارتقاء رونالدو في نص الملعب 👏🏻💛 pic.twitter.com/y5VlPnvC6B — .... (@N_F__C1955) November 25, 2023

وفي لقطة ارتقاء رونالدو، ظهر عوض خميس وهو يقف دون أي رد فعل عندما قفز النجم البرتغالي عاليا للحصول على إحدى الكرات وهو ما نجح فيه بالفعل.

ارتقاء و تحضير رونالدو هنا فاتن .. ماشاء الله😍#CR7𓃵pic.twitter.com/km6yM8ubhB — برهيم (@Breeh11_) November 25, 2023

وعلق عوض خميس الذي سبق له اللعب مع نادي النصر، على لقطته مع رونالدو قائلا: "ارتقاء رونالدو؟ كنت قادرا على القفز معه ولكن قلت لنفسي إنه حتى لو فعلت ذلك فلن ألحق بالكرة كما أنني تجنبت ذلك لعدم إصابته".

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• عوض خميس لاعب الاخدود :



- ارتقائي مع كريستيانو ؟

كنت برتقي بس وقتها قلت يرجال ريّح عمرك وخله ياخذها وحتى لو قفزت ماراح اجيبها 😅!!!!



ياخذها من اطول المدافعين كيف انا؟



انا اعشق كريستيانو ويوم شفته تفضخت قلوبنا كيف يوم لعبت ضده pic.twitter.com/YSO17Xzrsg — سهم (@1SMi_) November 26, 2023

وتابع: "أحب رونالدو، وأنا في الأساس أشجع ريال مدريد، وعندما رأيته رغبت في العودة إلى النصر من أجل اللعب معه".

وأكمل "عند رؤيتنا له (رونالدو) قلوبنا انتفضت فكيف لو لعبنا ضده؟".

تصريح عوض خميس خطير ويعترف انه تهاون مع كرستيانو رونالدو، تصريح إنهزامي وغريب جدًا من لاعب محترف !!! pic.twitter.com/iHNVCDNjGm — خالد بن عبدالعزيز (@0ytrb) November 26, 2023

واعتبر بعض المشجعين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصريح عوض خميس "تصريح انهزامي وغريب جدا من لاعب محترف، وهو بمثابة اعتراف اللاعب بتهاونه مع رونالدو".

المصدر: RT