الدوري الروسي.. روستوف يهزم باري (فيديو)

تغلب فريق روستوف على ضيفه باري (1-0) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ16 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

ويدين فريق روستوف بالفضل في انتصاره لمدافعه مكسيم أوسيبِنكو، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له عند الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

رفع فريق روستوف رصيده بعد هذا الفوز إلى 20 نقطة، وتقدم إلى المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري.

بينما توقف رصيد فريق باري عند 21 نقطة، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب.

وفي ما يلي نتائج مباريات الجولة الـ16 للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم:

كريليا سوفيتوف - لوكوموتيف موسكو (3-3)

زينيت بطرسبورغ - سوتشي (3-0)

تسيسكا موسكو - دينامو موسكو (3-2)

بالتيكا - سبارتاك موسكو (0-2)

أورينبورغ - أحمد (1-1)

أورال يكاترينبورغ - كراسنودار - (3-1)

روبين قازان - فاكيل (1-0)

روستوف - باري (1-0).

المصدر: RT